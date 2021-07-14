تمديد حبس رجل الأعمال المتهم بتمويل عصابة "نائب الجن"

أعلن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بتمويل علاء حسنين، المعروف إعلاميا بـ"نائب الجن"، في قضية عمليات التنقيب عن الآثار.وواجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب البرلماني السابق علاء حسنين "نائب الجن والعفاريت"، والتي أشارت إلى أن رجل الأعمال متهم بتمويل حسنين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها راتب لعصابة حسنين وشقيقه من أجل التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسنين عن قيام راتب بدفع تلك المبالغ للبحث عن الآثار.وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه.