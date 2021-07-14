بوتين لكيري: مصالحنا مشتركة في مكافحة الاحتباس الحراري

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، أن البلدين لديهما فرصة للتعاون في مكافحة انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري، في ظل جهود لتحسين علاقاتهما، بعد قمة جمعت بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف الشهر الماضي.وأعلن الكرملين أن بوتين أكد في اتصال هاتفي الأربعاء مع كيري، الموجود في موسكو للقاء مسؤولين، أن تغير المناخ "هو أحد المجالات التي تشترك فيها روسيا والولايات المتحدة، في مصالح مشتركة ونهج مشابه"، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".وأضاف الكرملين أن بوتين يولي "أهمية كبرى" لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، ويدعم أيضاً "حواراً غير مسيّس" بشأن ذلك، وفق وكالة "فرانس برس".