عربي-دولي

انطلاق جسر جوي سعودي يحمل مساعدات طبية إلى تونس

Lebanon 24
14-07-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-842800-637618871726717668.jpg
Doc-P-842800-637618871726717668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة"، اليوم الأربعاء، عن انطلاق جسر جوي إلى تونس، محملا بأجهزة ومواد طبية كمساعدات لمكافحة تفشي وباء كورونا هناك.
 
وقال المركز على صفحته في "تويتر": إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي إلى تونس، تحمل أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية، للمساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا هناك، وذلك استجابة لطلب فخامة رئيس الجمهورية التونسية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في وقت سابق بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتأمين مليون جرعة من لقاح كورونا، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا هناك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-07-15
06:30 | 2021-07-15
06:00 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website