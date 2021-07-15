اتخذ القرار بإرسالها في 2001.. هكذا علّق بوش على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

انتقد الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، وقال إن المدنيين الأفغان يُتركون ليُقتلوا على أيدي طالبان.وقال بوش في مقابلة لـ"dw" : "ستعاني النساء والفتيات الأفغانيات من أذى لا يوصف. هذا خطأ.. سوف يبقن فقط ليُذبحن من قبل هؤلاء الناس الوحشيين للغاية، وهذا يحطم قلبي".وقال الرئيس الجمهوري السابق، الذي أرسل القوات الأميركية إلى أفغانستان في خريف عام 2001 بعد هجمات 11 أيلول، إنه يعتقد أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "تشعر بنفس الشعور".