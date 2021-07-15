عربي-دولي

اتخذ القرار بإرسالها في 2001.. هكذا علّق بوش على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

Lebanon 24
15-07-2021 | 00:00
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انتقد الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، وقال إن المدنيين الأفغان يُتركون ليُقتلوا على أيدي طالبان.

وقال بوش في مقابلة لـ"dw" : "ستعاني النساء والفتيات الأفغانيات من أذى لا يوصف. هذا خطأ.. سوف يبقن فقط ليُذبحن من قبل هؤلاء الناس الوحشيين للغاية، وهذا يحطم قلبي".

وقال الرئيس الجمهوري السابق، الذي أرسل القوات الأميركية إلى أفغانستان في خريف عام 2001 بعد هجمات 11 أيلول، إنه يعتقد أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "تشعر بنفس الشعور".
المصدر: وكالات
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