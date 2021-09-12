عربي-دولي

وزير الخارجية الفرنسي يتهم حركة طالبان الأفغانية بـ"الكذب"

Lebanon 24
12-09-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-862921-637670331264774500.jpg
Doc-P-862921-637670331264774500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ليلة الأحد، إن حركة طالبان "تكذب" وإن بلاده لن تقيم أي علاقات مع حكومتها المعلنة مؤخرا.


جاء ذلك في تصريح للوزير قبيل إجراء محادثات في وقت لاحق الأحد بشأن عمليات إجلاء منتظرة من أفغانستان.

وأوضح لو دريان لتلفزيون فرانس 5: "قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية، و(تحدثوا) عن حكومة شاملة وممثلة (لكافة الأطياف)، لكنهم يكذبون".

وأضاف قائلا: "ترفض فرنسا الاعتراف بها أو إقامة أي شكل من العلاقات مع هذه الحكومة. نريد أفعالا من طالبان وسيحتاجون لمتنفس اقتصادي وعلاقات دولية. الأمر متروك لهم".

وأجلت فرنسا زهاء ثلاثة آلاف فرد، وأجرت محادثات مع طالبان لتمكين أفراد آخرين من الرحيل.

وقال الوزير الفرنسي إنه لا يزال يوجد بأفغانستان عدد قليل من الفرنسيين وبضع مئات من الأفغان الذين لهم صلات بفرنسا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-09-14
08:00 | 2021-09-14
07:30 | 2021-09-14
07:00 | 2021-09-14
06:30 | 2021-09-14
06:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website