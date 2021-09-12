عربي-دولي

الكاظمي في إيران لـ”تعزيز العلاقات”

Lebanon 24
12-09-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-862939-637670400548060048.jpg
Doc-P-862939-637670400548060048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على رأس وفد حكومي كبير، إلى طهران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال، في تصريح قبيل المغادرة: “إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين”.

وأشار إلى أن “العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار والتعاون والصداقة من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار”.
وبحسب بيان مكتبه، سيجتمع الكاظمي خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية وستشهد الزيارة “بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة، فضلا عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها”.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-09-14
08:00 | 2021-09-14
07:30 | 2021-09-14
07:00 | 2021-09-14
06:30 | 2021-09-14
06:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website