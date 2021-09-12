الكاظمي في إيران لـ”تعزيز العلاقات”

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على رأس وفد حكومي كبير، إلى طهران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وقال، في تصريح قبيل المغادرة: “إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين”.وأشار إلى أن “العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار والتعاون والصداقة من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار”.