البابا يحذر من تهديد معاداة السامية في أوروبا

حذر البابا فرنسيس من "تهديد معاداة السامية" في أوروبا وخارجها في كلمة ألقاها أمام زعماء مسيحيين ويهود خلال زيارته إلى المجر، حيث التقى رئيس وزرائها فكتور اوربان، حسبما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية".

وأشاد البابا فرنسيس في بودابست بالدولة "المتمسكة بجذورها"، لكنه دعا المجريين أيضا إلى "الانفتاح" على الآخرين، في إشارة إلى السياسة المناهضة للهجرة التي ينتهجها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقال البابا: "أعتقد أن خطر معاداة السامية لا يزال كامنا في أوروبا وأماكن أخرى. هذا فتيل يجب عدم السماح له بالاشتعال، وأفضل طريقة لنزعه هي في العمل سويا بشكل إيجابي وتعزيز الأخوة".