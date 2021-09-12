السعودية: طالبنا مرارا بالكشف عن وثائق هجمات 11 ايلول.. ولن نتردد بردع أي استهدافات حوثية





وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض اليوم، أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، مؤكداً أن الميليشيا تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.



كما تابع أن الرياض كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، إلا" أن الميليشيا الإرهابية لم تلتزم به، بل واصلت تهديد المدنيين" كما اشار. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، مشدداً على أن المسؤولية في الخراب تقع على عاتق الحوثيين.وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض اليوم، أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، مؤكداً أن الميليشيا تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.كما تابع أن الرياض كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، إلا" أن الميليشيا الإرهابية لم تلتزم به، بل واصلت تهديد المدنيين" كما اشار.

وجدد بن فرحان، اليوم الأحد، التأكيد على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها، مشدداً على أنّ السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 ايلول.



كما أشار إلى أن كافة الوثائق الأميركية أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية.





ولم تقدم تلك الصفحات المنقحة جزئيا أي دليل على تورط الحكومة السعودية بأي شكل من الأشكال، في تلك الاعتداءات الإرهابية التي هزت أميركا والعالم في حينه. أتت تلك التصريحات، بعد أن أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مساء السبت، وثيقة من 16 صفحة رفعت عنها السرية مؤخرا تتعلق بالفترة التي سبقت تلك الهجمات المروعة التي أوقعت عام 2001 حوالي 3 آلاف قتيل.ولم تقدم تلك الصفحات المنقحة جزئيا أي دليل على تورط الحكومة السعودية بأي شكل من الأشكال، في تلك الاعتداءات الإرهابية التي هزت أميركا والعالم في حينه.

الاتفاق النووي



في سياق متصل، شدد الوزير السعودي على أن إيران لم تحترم الاتفاق النووي. وأكد على دعم بلاده للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



الجدير ذكره أن المملكة كانت بعثت الأسبوع الماضي، برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، مؤكدة أن تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.