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رئيسي: الكاظمي أخطرني بإلغاء التأشيرات مع العراق

Lebanon 24
12-09-2021 | 08:00
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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.

قال رئيسي: "أخطرني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإلغاء التأشيرات بين البلدين وهو ما يصب في المصلحة المشتركة".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في طهران مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي" "علاقتنا مع العراق ليست علاقة جوار بل متجذرة ووطيدة ونعتقد أنه بالرغم من إرادة أعداء البلدين يمكننا تعزيز العلاقات".

ومن جانبه، قال الكاظمي إن" "موقفنا ثابت تجاه علاقتنا مع إيران"، كما تم مناقشة "ملفات اقتصادية كخط السكك الحديد والتبادل التجاري وزيادته بما يخدم مصالح الشعبين".

وأضاف أن العراق يطمح لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار.
المصدر: سبوتنيك
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