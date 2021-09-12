مصرع 6 من عناصر داعش بغارات جوية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، عن تنفيذ 3 ضربات جوية في كركوك أدت إلى مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، واع، عن بيان للخلية أن "القوات الأمنية تواصل متابعة تحركات العناصر الإرهابية في مختلف قواطع العمليات".وأضاف البيان أن مجموعة إرهابية حاولت الهجوم على إحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، فتم توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية، "وبعد رصدها تم توجيه طائرات القوة الجوية للمعالجة، إذ نفذت ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم".وأردف البيان أن قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان وعثرت على 6 قتلى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن حزام ناسف وكاميرات واسلحة وعبوات ناسفة، لافتا إلى أن "لقوات الأمنية ما زالت تواصل البحث والتفتيش.وفي وقت سابق من نفس اليوم، أفادت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة/كركوك، بمقتل جميع "الإرهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة لمشاة 20 شرطة اتحادية في محافظة كركوك".وذكرت القيادة في بيان أن القوات الجوية والجيش قتلوا جميع الإرهابيين الذين هاجموا نقطة مشاة ٢٠ اتحادية.