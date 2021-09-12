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عربي-دولي
نيويورك تستعد لدورة "هجينة" للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
12-09-2021
|
11:00
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تستعد نيويورك لافتتاح أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وسط بوادر عودة العالم التدريجية إلى الحياة الطبيعية لكن في ظل بقاء القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.
والعام الماضي لم تسمح الجائحة بتنظيم دورة الجمعية العامة بالشكل الاحتفالي اللائق بالذكرى الـ 75 اليوبيلية لمنظمة الأمم المتحدة. أما هذا العام فعلى الرغم من انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيم منها عبر العالم، لا تزال الوفود متفائلة بشأن إمكانية مشاركتها في الجلسات المقبلة بصورة فعلية وليس عبر نظام الفيديو كونفرانس.
والحديث يدور قبل كل شيء، عن أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى (21 -27 ايلول)، الذي سيكون حدثا محوريا من فعاليات الجمعية العامة. وإذا كان الولايات المتحدة كدولة الاستقبال دعت الدول في اب الماضي، إلى إجراء الجلسات "عن بعد" فقط، فقد جاء قرار اعتماد النظام "الهجين" الذي ستتم في ظله بعض اللقاءات الثنائية على أراضي البعثات الدبلوماسية للدول المعنية بمثابة حل وسط بين متطلبات مواجهة الفيروس ورغبة الدول في العودة إلى الحياة الطبيعية.
وكشف رئيس الدورة الـ 75 للجمعية العامة، فولكان بوزقير، أن رؤساء 83 دولة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، و43 رئيس حكومة و23 وزير خارجية أعربوا عن نيتهم حضور جلسات الجمعية العامة في نيويورك. ومع أنه بن يطلب منهم تقديم شهادة تطعيم، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المنظمة العالمية مستعدة لتزويد جميع ضيوف الجمعية العامة بعقاقير مضادة لفيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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