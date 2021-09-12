بعد أن هربوا لأوزبكستان.. صحيفة: اتفاق لنقل الطيارين الأفغان للدوحة

توصلت الولايات المتحدة وأوزبكستان إلى اتفاق لنقل مجموعة من طياري القوات الجوية الأفغانية وأقاربهم إلى قاعدة عسكرية أميركية خلال أقرب وقت، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".وكان وجود الطيارين وعائلاتهم في أوزبكستان، البالغ عددهم 585 شخصا، يمثل مشكلة للحكومة الأوزبكية منذ وصولهم على اعتبار أنهم مطلب رئيسي لحركة طالبان التي سيطرت على السلطة.وقال المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، "هؤلاء الطيارون يجب أن يعودوا إلى بلادهم فالبلاد تحتاجهم".وأضاف: "لقد بدأنا للتو في إعادة بناء بلدنا. يجب على العالم أن يساعدنا، بدلا من رمي العقبات في طريق إعادة إعمار أفغانستان والازدهار الاقتصادي لشعبنا".ومن المتوقع أن يطير الأفغان إلى القاعدة العسكرية الأميركية في قطر، حيث سيتم تجهيزهم للسفر فيما بعد. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم نقل الطيارين في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر.وكان الطيارون من بين أكثر أفراد القوات الأفغانية كرها لدى طالبان وذلك لدورهم في تنفيذ ضربات جوية ضد قواتها. وبينما وعدت طالبان المسؤولين الحكوميين والقوات بالعفو، يخشى الطيارون على سلامتهم وسلامة أسرهم.وتعرضت الحكومة الأوزبكية لضغوط شديدة من قبل حركة طالبان في أفغانستان لتسليم الطيارين الذين سافروا بأنفسهم وأقاربهم إلى بر الأمان في أوزبكستان على متن طائرات هليكوبتر وطائرات تابعة للقوات الجوية الأفغانية.وتحافظ الحكومة الأوزبكية على علاقاتها مع طالبان حتى قبل استيلاء الحركة الأصولية على العاصمة كابل منتصف الشهر الماضي، بعد أيام من تقدمها وإحكام قبضتها على أغلب المدن الأفغانية.ولا يزال مصير الطائرات الـ 46 التي هبطت في مطار ترميز بأوزبكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان موضع تساؤل. وتشمل طائرات المراقبة من طراز "بلاك هوكس" و"PC-12" التي زودتها الولايات المتحدة لأفغانستان، بالإضافة إلى طائرات "MI-17" التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.وأنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على سلاح الجو الأفغاني، بما في ذلك التدريب والصيانة وتزويده بعشرات المروحيات والطائرات.وفي المقابل، تدعو طالبان إلى إعادة الطائرات إلى أفغانستان، وهي خطوة من المرجح أن تعارضها الولايات المتحدة بشدة، في وقت لم تتخذ أوزبكستان قرارا وكانت حذرة في التعامل مع القضية، وحثت بشكل خاص وزارة الخارجية الأميركية على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق، كما رفض مسؤولون أوزبكيون في واشنطن التعليق.