عربي-دولي

الرئيس البيلاروسي: لا حوار مع الغرب قبل رفع العقوبات

Lebanon 24
12-09-2021 | 14:30
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد أن بلاده لن تتحاور مع الغرب حتى رفع عقوباته المفروضة على مينسك.

وقال لوكاشينكو أثناء زيارته لأحد الميادين التدريبية العسكرية وسط بيلاروس لمتابعة مرحلة من مراحل تدريبات "الغرب 2021" المشتركة بين القوات المسلحة البيلاروسية والروسية: "ما لم يتم رفع هذه العقوبات الغربية وما لم تنته إهانة مواطنينا لن نحاورهم".

وانتقد الرئيس البيلاروسي محاولات الاتحاد الأوروبي "غير الجدية" لممارسة الضغط على مينسك بواسطة موسكو. وبحسب لوكاشينكو فقد كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل توجه بهذا الطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن مينسك متمسكة بمواصلة الحوار مع الدول الأوروبية لكن مطالبات هذه الأخيرة تتعلق بشؤون بيلاروس الداخلية (مثل ملف الانتخابات أو قضية "السجناء السياسيين") وهو أمر مرفوض لدى بلاده.

أما الوضع على حدود بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي، فوصفه لوكاشينكو بأنه "مشكلة الغرب" الذي أعلن سابقا، وفقا له، عن استعداده لاستقبال جميع اللاجئين من أفغانستان ودول أخرى، غير أن الاتحاد الأوروبي يطردهم حاليا من أراضيه باستخدام الكلاب وإطلاق الرصاص فوق رؤوسهم.

كذلك، انتقد لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب رفضهما إرسال مراقبين لمتابعة تدريبات "الغرب 2021".
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