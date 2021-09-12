عربي-دولي

"لم يثيرا الشكوك".. تفاصيل عن الإرهابيين المتورطين بأحداث 11 أيلول

Lebanon 24
12-09-2021 | 15:00
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بعد 20 عاماً من أحداث 11 أيلول، تختلف ذكريات كل شخص كان حاضرا في هذه الواقعة لما سببته من ضحايا وتداعيات عالمية، فما الذي قاله الموظف الذي سجل دخول "إرهابيين" إلى المطار؟

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فقد أعرب مايك توهي، وكيل تذاكر الخطوط الجوية الأميركية السابق عن الحزن الذي شعر به منذ 11 أيلول2001 عندما قام بتسجيل دخول اثنين من "الإرهابيين" في مطار بورتلاند، قبل أن يتوجها إلى بوسطن حيث "اختطفا طائرة اصطدمت بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، قال مايك توهي: "لم يفعلا أي شيء لإثارة أي شكوك حقيقية.. ربما مارسا هذا مرات لا حصر لها في مطارات مختلفة".

وأضاف: "كان هذا السؤال الصعب الذي ظل يدور في ذهني لسنوات..وذهبت للاستشارة من أجله..ما الذي أخفقت فيه؟ لماذا لم أر هذا؟".
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