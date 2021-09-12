عربي-دولي

رئيس المخابرات البريطانية يحذر من تكرار سيناريو "11 أيلول"

Lebanon 24
12-09-2021 | 16:59
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قال كين ماكالوم مدير المخابرات الداخلية البريطانية " MI5"، إن انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان، زاد من خطر وقوع هجوم إرهابي آخر شبيه بـ11 أيلول 2001.

وقال ماكالوم، في حديث نقلته صحيفة "The Times": "المتطرفون هللوا لقرار واشنطن الذي أثار البهجة في نفوسهم. والحديث هنا، لا يدور فقط عن ارتفاع الروح المعنوية، بل وعن الاحتمال الكبير لإعادة تجميع الإرهابيين من أجل تنفيذ هجمات أكثر تعقيداً".

وأضاف ماكالوم: "الخطر يتمثل في احتمال إعادتهم لتجميع قواهم، وإعادتنا إلى مواجهة المؤامرات المعقدة المخطط لها جيدا والتي واجهناها خلال هجمات 11 أيلول وفي السنوات التي تلتها لاحقا".
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