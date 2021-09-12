عربي-دولي

غوتيريش: السلام هو الطريق الوحيد لمستقبل مستدام

Lebanon 24
12-09-2021 | 15:30
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وجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى دول العالم دعاها فيها إلى التعاون من أجل تحقيق السلام، الذي يمثل مقوما أساسيا لبناء مستقبل العالم.

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد: "تحقيق السلام أمر ممكن وضروري".

وتابع: "السلام هو الطريق الوحيد حتى تتمكن كل شعوب العالم من العبور إلى المستقبل بأمان".

وفي تدوينة سابقة، أمس السبت، تحدث غوتيريش، عن أهمية تكاتف الجهود العالمية لحل المشاكل التي تواجه سكان العالم.

وكتب: "لدي إيمان بأن قدرة العقل البشري على حل المشاكل ليس لها حدود".

وأضاف: "لدينا أجندة عمل مشتركة تمثل نقطة يمكن الانطلاق منها بجهود مشتركة للتعامل مع أكبر المشاكل التي تواجهنا".

وتابع: "يمكننا أن نفعل ذلك لنلبي احتياجات الشعوب التي نعمل على خدمتها ونحقق ما يرجونه منها".
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