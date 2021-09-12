عربي-دولي

رئيس وزراء إسرائيل: نحن من سنواجه المشروع النووي الإيراني

Lebanon 24
12-09-2021 | 16:30
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الإيرانيين يتقدمون بشكل سريع في مشروعهم النووي بدون أية عراقيل، مشيرا إلى أن الهدف منه كان وما زال السلاح النووي.

وأضاف بينيت، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، أن إيران تتجاهل توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستهترون بها ويحاولون إخفاء حقيقة أن هدف مشروعهم كان وما زال السلاح النووي.

وأكد بينيت أن إسرائيل لا تثق بالاتفاق النووي، لأنه لا يأتي بالجدوى المطلوبة، داعياً الدول الكبرى لعدم الانسياق وراء التضليل الإيراني وتقديم تنازلات أخرى، وعدم التخلي عن مراقبة المواقع الإيرانية.

وتابع قائلا: "المشروع النووي الإيراني موجود في النقطة الأكثر تقدما منذ بدايته، والآن نحن الحراس، ونحن ملزمون وسنواجه هذا المشروع".

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد اتهمت إيران بعرقلة مراقبيها عن متابعة تطورات برنامجها النووي، لافتة إلى أن هناك مواقع نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم لا تعلم الوكالة عنها شيئا.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان وحزيران الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في آب، إلى العودة إلى المحادثات.
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