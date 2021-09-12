بالأرقام.. كم تبلغ تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى؟

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، مؤخرا، عن انخفاض الازدحام المروري في القاهرة الكبرى بشكل عام بلغ 4 في المئة، مقارنة بين عامي 2020 و2019.وبحسب البيانات الصادرة عن مركز المعلومات، فقد تراجع الازدحام المروري بالقاهرة الكبرى في ساعات الذروة بنحو 6 في المئة بين العامين.وجرى الإعلان عن هذا التقدم في "إنفوغرافيك" نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.ورصد المركز الأثر العملي الواضح لجهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، والتي بدأت تؤتي ثمارها، وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولي في 2014.وأشار إلى أن البنك الدولي قدر تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى بما يقارب 8 مليارات دولار، أي أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.ويرى الخبراء أن 3 في المئة تعد نسبة مرتفعة، لأن تكلفة الازدحام المروري في نيويورك بالولايات المتحدة شكلت 0.07 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وأظهرت الأرقام أن الشخص الواحد في القاهرة الكبرى يتحمل 2400 جنيه في المتوسط، من جراء الازدحام المروري.وفي وقت سابق من العام الجاري، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10.1 مليون نسمة.