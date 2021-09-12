عربي-دولي

الظواهري: "لن يتم تهويد القدس أبدا"

Lebanon 24
12-09-2021 | 16:18
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أطلّ زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري عبر فيديو جديد في الذكرى الـ20 لهجمات الـ11 من أيلول 2001 في نيويورك، وقال إن "القدس لن يتم تهويدها أبدا".

ونشر الظواهري فيديو يوم أمس السبت في محاولة واضحة لدحض شائعات وفاته.

وفي الفيديو الذي مدته ساعة ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 كانون الأول في منطقة تل السمن في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، وأعلنت جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه.

واستهدف الهجوم المذكور القوات الروسية في الرقة، وكان الأول الذي ينفذه "حراس الدين" خارج منطقة تمركزه في إدلب، شمال غربي سوريا.

وأضاف الظواهري: "تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن".

كذلك، فقد تحدث الظواهري عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى إعادة سيطرة "طالبان" على كابل.

وكان الظواهري تولى قيادة "القاعدة" عام 2011 بعد تصفية أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأميركية داخل مخبأ له في باكستان.

وفي تشرين الثاني الماضي، أشارت بعض التقارير إلى أن الظواهري توفي لأسباب طبيعية.
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