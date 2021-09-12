ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك بشمال سوريا والعراق إلى 4

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن جندياً ثالثاً قتل خلال هجوم على قواتها بشمال سوريا، كما قتل جندي في هجوم شنه حزب العمال الكردستاني بشمال العراق ليرتفع عدد ضحايا الجيش خلال يومين إلى 4 قتلى.وبعد مقتل جنديين أمس السبت في هجوم بمنطقة إدلب (شمال غربي سوريا) قالت وزارة الدفاع التركية إن واحدا من الجنود الثلاثة الذين أصيبوا في الحادث توفي في وقت لاحق أثناء علاجه في مستشفى هاتاي بجنوب تركيا.وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن هجوما استهدف "وحدة عائدة من دورية"، لكن وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أن الهجوم وقع عبر انفجار عبوة ناسفة على طريق إدلب بنش.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "قضى رفاقنا في اعتداء بغيض وشائن"، مضيفا "الدم المراق لشهدائنا لن يمر أبدا بلا معاقبة المسؤولين عنه".