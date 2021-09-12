عربي-دولي

ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك بشمال سوريا والعراق إلى 4

Lebanon 24
12-09-2021 | 16:40
A-
A+
Doc-P-863114-637670869816756560.jpg
Doc-P-863114-637670869816756560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن جندياً ثالثاً قتل خلال هجوم على قواتها بشمال سوريا، كما قتل جندي في هجوم شنه حزب العمال الكردستاني بشمال العراق ليرتفع عدد ضحايا الجيش خلال يومين إلى 4 قتلى.

وبعد مقتل جنديين أمس السبت في هجوم بمنطقة إدلب (شمال غربي سوريا) قالت وزارة الدفاع التركية إن واحدا من الجنود الثلاثة الذين أصيبوا في الحادث توفي في وقت لاحق أثناء علاجه في مستشفى هاتاي بجنوب تركيا.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن هجوما استهدف "وحدة عائدة من دورية"، لكن وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أن الهجوم وقع عبر انفجار عبوة ناسفة على طريق إدلب بنش.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "قضى رفاقنا في اعتداء بغيض وشائن"، مضيفا "الدم المراق لشهدائنا لن يمر أبدا بلا معاقبة المسؤولين عنه".
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع إن جنديا قتل في شمال العراق بعد هجوم شنه "إرهابيون انفصاليون" على عربة عسكرية تركية كانت خارجة من إحدى القواعد، مضيفة أن جنديا آخر أصيب بجروح.

وأكدت الوزارة في بيان أن القوات التركية ردت على الفور على مصادر الهجوم.

وأعربت الوزارة عن حزنها البالغ لاستشهاد الجندي، ودعت بالرحمة له، متقدمة بالتعازي لذويه وللشعب التركي كافة، فيما تمنت الشفاء العاجل للجندي المصاب.

وتستهدف العملية التركية "مخلب البرق" حزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في منطقتي متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق، وتعتبر أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الحزب جماعة إرهابية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-09-14
08:00 | 2021-09-14
07:30 | 2021-09-14
07:00 | 2021-09-14
06:30 | 2021-09-14
06:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website