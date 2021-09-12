رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا تدهورت الأوضاع ستدفع حماس وغزة ثمناً باهضاً

حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أفيف كوخافي، حركة حماس من دفع ثمن "باهظ" إذا تدهورت الأوضاع الأمنية، بحسب ما ذكر "موقع i24".وفي كلمة مساء الأحد، عن التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، تطرق إلى الحديث عن التصعيد الأخير مع غزة موجها رسالة لحماس، قائلاً :"لن نقبل أي انتهاك لسيادتنا، إذا تدهورت الأوضاع، فإن حماس وقطاع غزة سيدفعان ثمناً باهظاً".وحذر كوخافي من تصعيد مماثل في الضفة الغربية، زاعماً أن الجيش الإسرائيلي يعمل ليلاً ونهارا لحفظ الأمن في الضفة الغربية.