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تركيا: نجري محادثات بشأن عودة اللاجئين السوريين

Lebanon 24
13-09-2021 | 00:00
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

تصريحات تشاووش أوغلو تتعارض مع السياسة العامة للمفوضية بشأن إعادة المهاجرين إلى سوريا، حيث ما زالت المفوضية ترى أن إعادة اللاجئين إلى سوريا تمثل خطورة بالغة عليهم.

وقال تشاووش أوغلو: "نتلقى الآن دعما أفضل من المجتمع الدولي من أجل العودة الآمنة للاجئين وترحيلهم إلى وطنهم.. إننا نعمل على إعادة اللاجئين، خاصة في سوريا، وخاصة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين".

ولم يعقب متحدث باسم المفوضية في تركيا على الفور على تصريحات تشاووش أوغلو.
 
وتعارض المفوضية الأممية الإعادة القسرية، لكنها كانت قد أجرت مفاوضات من قبل مع تركيا بشأن السماح بالعودة الطوعية إلى سوريا.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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