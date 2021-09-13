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بيلوسي تعلق على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي

Lebanon 24
13-09-2021 | 01:30
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علقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي خلال احتجازه في المملكة.

وقالت بيلوسي عبر تويتر: "أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه"، واصفة الحكم الصادر بحقه بأنه "استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".
 
وأضافت بيلوسي في تغريدة لها إن الكونغرس سيراقب جلسة الاستئناف المقررة اليوم الإثنين و"كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام"، على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق، ذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية، في نيسان الماضي أن السلطات السعودية احتجزت عبد الرحمن السدحان في آذار 2018 وأن محكمة عاقبته بالسجن 20 عاما ومنعه من السفر 20 عاما أخرى، فيما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن حتى الآن على تغريدة بيلوسي.
 
المصدر: سبوتنيك
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