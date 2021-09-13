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غارات إسرائيلية على "مواقع الفصائل الفلسطنية" في غزة

Lebanon 24
13-09-2021 | 02:00
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شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الاثنين غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل RT بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقع اليرموك في منطقة معن بخان يونس، كما أغارت على مدينة دير البلح وسط القطاع، واستهدفت أيضا موقع الثكنة التابع لكتائب القسام شرق رفح بـ4 صواريخ.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه موقع عسقلان التابع للفصائل الفلسطينية شمال غرب بيت لاهيا.

وكان جيش العدو الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من يوم الأحد أن منظومة القبة الحديدة اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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