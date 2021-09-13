غروسي: اتفقنا مع طهران على رقابة المنشآت

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي التوصل إلى اتفاق بشأن عمل معدات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية.



وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا إن الاتفاق يهدف لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لكي يتسنى الوصول إلى حلول أوسع نطاقا، بحسب قوله.