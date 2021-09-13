الشرطة التشيكية تؤكد اعتقال مواطن روسي بطلب من أوكرانيا

قال أونديج مورافشيك السكرتير الصحفي لهيئة رئاسة الشرطة التشيكية، إنه تم اعتقال مواطن روسي في مطار براغ اليوم الأحد، على أساس مذكرة اعتقال دولية صادرة عن أوكرانيا.

وأضاف مورافشيك: "أستطيع التأكيد أنه تم احتجاز أحد المواطنين الروس، في مطار براغ بناء على مذكرة توقيف صادرة عن أوكرانيا".في وقت سابق يوم الأحد، قال ألكسندر مولوخوف رئيس فريق القضايا القانونية الدولية في ممثلية جمهورية القرم لدى الرئيس الروسي، إن الشرطة التشيكية اعتقلت في مطار براغ، ألكسندر فرانشيتي أحد المشاركين في أحداث ربيع القرم التي أسفرت عن إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.