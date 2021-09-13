عربي-دولي

"تهديد لجيرانها والمجتمع الدولي".. البنتاغون يؤكد اطلاعه على نشاطات كوريا الشمالية

Lebanon 24
13-09-2021 | 04:30
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اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، الأحد، أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشماليّة في نهاية الأسبوع تمثّل "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي. 

وقالت القيادة الأميركيّة في المحيطين الهندي والهادئ في بيان، "نحن على علم بالتقارير التي تتحدث عن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ كروز". 
وأشارت إلى أن "هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمرّ لكوريا الشمالية على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي".

وأضافت الولايات المتحدة أنها تواصل مراقبة الوضع والتشاور "عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، مؤكدة التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان. 

وأعلنت كوريا الشمالية، إجراءها تجارب صاروخية طويلة المدى، يومي السبت والأحد، مضيفة أن "الصواريخ حلقت على مسافة 1500 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد خلال الاختبارات"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. 
ويأتي الإعلان، بعد يومين من احتفال كوريا الشمالية، بمرور 73 عاما على تأسيسها في عرض عسكري، ليلي، خلا من استعراض صواريخ باليستية. 

وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي تهدف إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية منذ عام 2019.
 
 
المصدر: الحرة
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