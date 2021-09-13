بتهمة "تمجيد الإرهاب".. صحفي جزائري رهن الحبس الاحتياطي

وُضع الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس، رهن الحبس الاحتياطي، الأحد، لاتهامه خصوصا بـ"تمجيد الإرهاب"، حسبما قال أحد محاميه.وأوضح عبد الغني بادي، لوكالة فرانس برس، أن بوراس اتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".والصحفي الذي أودع الحبس بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد، بالجزائر العاصمة، يُحاكم أيضا بتهمة "استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة"، حسب المحامي.كانت السلطات اعتقلت بوراس في السادس من سبتمبر وفتشت منزله في منطقة البيّض (شمال غرب) لأسباب مجهولة، حسبما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها.