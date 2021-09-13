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العراق يضبط "أكبر سرقة" لرواتب المتضررين من العمليات الإرهابية

Lebanon 24
13-09-2021 | 06:00
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أعلنت السلطات العراقية، الأحد، ضبط ما وصفتها بأنها "أكبر عملية لسرقة رواتب ذوي الشهداء والمتضررين من العمليات الإرهابية في محافظة الأنبار"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. 

ونقلت الوكالة عن مدير عام دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، طارق المندلاوي، أنه تم الكشف عن "أكبر عملية تزوير وسرقة (اليوزرات) الخاصة بمعاملات الشهداء والمصابين والمتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية بقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار".

وقال إن المبلغ الذي تم ضبطه من قبل دائرة شهداء ضحايا الارهاب وبالتعاون مع خلية الاستخبارات التابعة ‏لوزارة الداخلية "يقدر بنحو ثلاثين مليار دينار عراقي".

وأوضح المندلاوي أنه "كانت ترفع المعاملات بالنظام الإلكتروني (الباركود) إلى هيئة التقاعد الوطنية من مكان مجهول لغرض تسلم الرواتب ‏والفروقات دفعة واحدة في الشهر التاسع وهي أسماء وهمية من عوائل خارج البلد بالتعاون مع مافيات الفساد".
المصدر: الحرة
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