"أصابت أهدافها".. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ طويلة المدى

أعلنت كوريا الشمالية، إجراءها تجارب صاروخية طويلة المدى، يومي السبت والأحد، بحسب ما أفادت وكالة أنبائها الرسمية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "KCNA"، الإثنين، إن "الصواريخ حلقت على مسافة 1500 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد خلال الاختبارات".ويأتي الإعلان، بعد يومين من احتفال كوريا الشمالية، بمرور 73 عاما على تأسيسها في عرض عسكري ليلي، خلا من استعراض صواريخ باليستية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن تطوير الصواريخ يوفر "أهمية استراتيجية لامتلاك وسيلة ردع فعالة أخرى لضمان أمن دولتنا بشكل أكثر موثوقية واحتواء المناورات العسكرية للقوات المعادية".وتوقفت المحادثات التي تهدف إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية منذ عام 2019.