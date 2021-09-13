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قوات حفتر تفرج عن مصور ليبي بـ"عفو خاص"

Lebanon 24
13-09-2021 | 07:30
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أطلقت القوات التابعة للمشير خليفة حفتر سراح المصور الصحافي والناشط المدني إسماعيل الزوي المحكوم بالسجن 15 عاماً، بعد صدور قرار عسكري بـ"عفو خاص" عنه.

وقال مصدر مسؤول في الادعاء العسكري بقوات حفتر لفرانس برس، الأحد، إن "الصحافي إسماعيل الزوي الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة 15 عاما، أطلق سراحه رسمياً بموجب قرار عسكري من القيادة العامة للقوات المسلحة"، من دون الإدلاء بأية معلومات إضافية.

وأكدت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، نبأ إطلاق الزوي، وكتبت على حسابها على تويتر "الإفراج المتأخر عن المصور الصحافي إسماعيل الزوي بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي".

ونشر ناشطون صورا لما يبدو إنه ترحيب بالزوي بعد إطلاق سراحه، لكن موقع "الحرة" لم يتمكن من تأكيد دقة الصور أو موعدها.
 
واعتقل إسماعيل بوزريبة الزوي عام 2018 في مدينة إجدابيا شرق ليبيا، ومثل أمام محكمة عسكرية في بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد.

ودانت المحكمة الزوي في مايو 2020، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً بتهم "التخابر" ودعم "الإرهاب" والعمل لصالح قوات إعلامية أجنبية "بدون تصريح".

وأثار الحكم على المصور الليبي أمام القضاء العسكري بدلاً من المدني، ردود فعل وانتقادات واسعة لقوات المشير حفتر التي تتهم بممارسة "تضييق" واسع بحق الصحافيين شرق البلاد وعدم منحهم "أذونات" لممارسة العمل بشكل رسمي هناك.

ويتعرض الصحافيون في مختلف أنحاء ليبيا عموما لقيود وضغوط من السلطات المحلية، إلى جانب تأخر منحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم بدون تقديم أسباب عادة.

وغرقت ليبيا في فوضى منذ عقد كامل، اتسمت في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في الشرق والغرب، قبل نجاح الفرقاء الليبيين في فبراير الماضي في توحيد السلطة السياسية وتشكيل حكومة موحدة "مؤقتة" مهمتها التحضير للانتخابات نهاية العام الجاري.
المصدر: الحرة
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