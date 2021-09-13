قوات حفتر تفرج عن مصور ليبي بـ"عفو خاص"

أطلقت القوات التابعة للمشير خليفة حفتر سراح المصور الصحافي والناشط المدني إسماعيل الزوي المحكوم بالسجن 15 عاماً، بعد صدور قرار عسكري بـ"عفو خاص" عنه.وقال مصدر مسؤول في الادعاء العسكري بقوات حفتر لفرانس برس، الأحد، إن "الصحافي إسماعيل الزوي الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة 15 عاما، أطلق سراحه رسمياً بموجب قرار عسكري من القيادة العامة للقوات المسلحة"، من دون الإدلاء بأية معلومات إضافية.وأكدت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، نبأ إطلاق الزوي، وكتبت على حسابها على تويتر "الإفراج المتأخر عن المصور الصحافي إسماعيل الزوي بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي".ونشر ناشطون صورا لما يبدو إنه ترحيب بالزوي بعد إطلاق سراحه، لكن موقع "الحرة" لم يتمكن من تأكيد دقة الصور أو موعدها.