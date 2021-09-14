عشرات القتلى.. السودان يعلن حصيلة أضراره من الفيضانات





وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم، إن "84 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 67 آخرون في 11 ولاية بالسودان، منذ بداية موسم الأمطار".



وأوضح المتحدث أن القتلى لقوا مصرعهم غرقا أو صعقا بالتيار الكهربائي أو من جراء انهيار منازلهم.



وأضاف أن الفيضانات دمرت حوالى 8400 منزل، وألحقت أضرارا بأكثر من 72 ألف منزل في أنحاء البلاد. أعلنت السلطات السودانية الاثنين أن الفيضانات الموسمية في البلاد خلفت هذا العام أكثر من 80 قتيلا، ودمرت آلاف المنازل كليا أو جزئيا.وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم، إن "84 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 67 آخرون في 11 ولاية بالسودان، منذ بداية موسم الأمطار".وأوضح المتحدث أن القتلى لقوا مصرعهم غرقا أو صعقا بالتيار الكهربائي أو من جراء انهيار منازلهم.وأضاف أن الفيضانات دمرت حوالى 8400 منزل، وألحقت أضرارا بأكثر من 72 ألف منزل في أنحاء البلاد.

ويشهد السودان سنويا بين يونيو وأكتوبر أمطارا غزيرة، غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تتسبب في تدمير أو تضرر ممتلكات وبنى تحتية وإتلاف محاصيل زراعية.



ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ يوليو الماضي.