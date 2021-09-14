"سطو مسلح" على بنك أردني.. والشرطة تعتقل المنفذين

أصيب شخصان بالرصاص خلال عملية سطو فاشلة على إحدى البنوك جنوب العاصمة الأردنية عمان، بينما تم إلقاء القبض على المنفذين، وذلك في ثاني عملية سطو خلال يومين في الأردن.وحسب شهود عيان، فإن ملثمين يحملون أسلحة نارية دخلوا إلى فرع إحدى البنوك على طريق المطار جنوب العاصمة عمّان، وطالبوا من موظف البنك تسليمهم جميع الأموال الموجودة في البنك، الإ أن أحدهم كان يرتجف وفقد السيطرة على أعصابه وقام بإطلاق النار فأصاب شريكه بالإضافة للموظف، ثم فر من المكان، فيما تم نقل الموظف والمجرم المصاب إلى المستشفى.وضربت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول مكان الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار وبحوزته السلاح الناري.وحسب بيان للأمن العام، فقد تم إلقاء القبض على شخصين أثناء تنفيذ عملية سلب مسلح لأحد البنوك في منطقة طريق المطار.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ بدخول شخصين مسلحين لفرع أحد البنوك في منطقة طريق المطار، وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح، وأنه اثناء ذلك قام أحدهما بإطلاق عيارات نارية أصاب بها شريكه بالجريمة وأحد الموظفين بمنطقة اليد والخاصرة ولاذ بالفرار من المكان.وأكد الناطق الإعلامي أنه وفور ورود البلاغ تم التحرك للمكان وإغلاق المنطقة وتعميم أوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها ليتم وخلال زمن قياسي إلقاء القبض عليه.وأضاف أنه جرى إسعاف الموظف المصاب والشريك بالجريمة للمستشفى وفُتح تحقيق في الحادثة.يذكر أن عمليات السطو على البنوك شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، مما دعى الحكومة إلى تحويل المتهمين بالسطو لمحكمة أمن الدولة، والتي تصل عقوبتها لحوالي 15 عاما، إلا أن ذلك لم يمنع من تكرار عمليات السطو، حيث تم ضبط شخصين سلبا 800 دينار تحت التهديد بواسطة أدوات حادة من صيدلية في منطقة ضاحية الرشيد في العاصمة يوم أمس.