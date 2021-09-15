"صدمة وغضب".. ترامب "وقَّع مذكرة سرية" للانسحاب من أفغانستان

جاء في كتاب من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وقع على مذكرة "سرا" تأمر وزير الدفاع بسحب القوات الأميركية من أفغانستان والصومال قبل نهاية ولايته في كانون الثاني 2021.وذكر كتاب "الخطر" أن ترامب وقع المذكرة "المارقة" دون القيام بالإجراءات الطبيعية المعمول بها في هذه الحالات وهي استشارة كبار مسؤولي فريقه الأمني.وتم هذا التوقيع على مذكرة سحب القوات في 11 تشرين الثاني الماضي، أي بعد نحو ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية التي خسرها، وفقا للكتاب.وتقول شبكة "سي أن أن" إن هذا الإجراء يدحض الحجج القائلة إن ترامب كان يريد سحب القوات الأميركية من أفغانستان بشكل أفضل من الرئيس الحالي، جو بايدن، وتتناقض مع تصريحات أدلى بها مؤخرا بأنه ما كان سيسحب القوات بهذه السرعة.ويشير الكتاب، وفقا لما جاء في تقرير الشبكة، إلى أن اثنين من الموالين لترامب صاغا المذكرة السرية ولم يسبق لوزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأركان المشتركة حينها الاطلاع عليها مطلقا قبل التوقيع.وتقول المذكرة الموجهة إلى وزير الدفاع بالوكالة وقتها (كريس ميلر): "أوجهك بسحب جميع القوات الأميركية من جمهورية الصومال الفيدرالية في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2020، ومن جمهورية أفغانستان الإسلامية في موعد أقصاه 15 يناير 2021، وإبلاغ جميع القوات المتحالفة والشريكة بالتوجيهات".ويقول مؤلفا الكتاب، بوب وودوارد، والصحفي روبرت كوستا، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، ووزير الدفاع بالوكالة ميلر، ورئيس الأركان المعين حديثا، كاش باتيل، أصيبوا جميعا بالصدمة عندما وصلت المذكرة إلى وزارة الدفاع (البنتاغون).في ذلك الوقت، أعلن ميلي الذي كان برفق ميلر وباتيل أنه سيتجه إلى البيت الأبيض لمواجهة ترامب.وفي بيت الرئاسة، قام الثلاثة بزيارة مفاجئة لمستشار الأمن القومي حينها، روبرت أوبراين، وأطلعوه على المذكرة الموقعة، وسأله ميلي: "كيف حدث هذا؟ هل كانت هناك أي عملية هنا على الإطلاق؟ كيف يقوم الرئيس بذلك؟"ونظر أوبراين إلى المذكرة وقال: "ليست لدي أي فكرة"، بحسب الكتاب.وحينها قال ميلي لأوبراين:"ماذا تقصد أنك لا تملك فكرة؟ أنت مستشار الأمن القومي للرئيس؟ ووزير الدفاع لم يكن يعلم بهذا؟ كيف يحدث هذا بحق الجحيم؟".وأخذ أوبراين المذكرة وغادر لمقابلة ترامب وأبلغه بضرورة أن يجتمع مع القادة لمناقشة هذا الأمر وهو ما وافق الرئيس الأميركي على القيام به وتم سحب المذكرة.وقال مؤلفا الكتاب إنها كانت "مذكرة مارقة فعليا وليس لها صفة"، وذكرا أنها كانت أيضا أحد الأسباب التي جعلت ميلي يشعر بالقلق من ترامب بعد خسارته الانتخابات، وقام باتخاذ خطوات لتقييده من شن ضربات عسكرية أو استخدام الأسلحة النووية.وكان الكتاب قد ذكر أن ميلي تحدث مع نظيره الصيني مرتين لتهدئة مخاوف بكين بشأن توجيه ضربة عسكرية أميركية ضدها خلال رئاسة ترامب.ويشير الكتاب إلى أن ميلي أمر الضباط المسؤولين عن تنفيذ أوامر إطلاق الأسلحة النووية بالرجوع إليه خشية أن يتصرف الرئيس السابق بمفرده في هذا الأمر.