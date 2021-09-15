28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
دومينيك راب من الخارجية إلى وزارة العدل
Lebanon 24
15-09-2021
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير خارجيته دومينيك راب من منصبه وكلفه بشغل حقيبة وزارة العدل نائبا لرئيس الوزراء، وعيّن ليز تروس وزيرة للخارجية.
وتروس هي أول امراة تتولى وزارة الخارجية في المملكة المتحدة، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التجارة.
كما أجرى جونسون تعديلات وزارية أقال بموجبها وزير التعليم غافين ويليامسون، ووزير العدل روبرت باكلاند، ووزير الإسكان روبرت جينريك، فيما حافظت وزيرة الداخلية بريتي باتل على منصبها.
ويأتي إعفاء راب من منصبه بعد أن واجه انتقادات شديدة الشهر الماضي لتأجيل عودته من عطلة في اليونان بعد سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
كهرباء لبنان في وضع غير مألوف منذ ساعة: ماذا حصل؟
Lebanon 24
كهرباء لبنان في وضع غير مألوف منذ ساعة: ماذا حصل؟
12:58 | 2021-09-15
15/09/2021 12:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالانخفاض... هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالانخفاض... هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2021-09-15
15/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ حاسم.. هذا ما يريده نصرالله من "الوطني الحر"
Lebanon 24
كلامٌ حاسم.. هذا ما يريده نصرالله من "الوطني الحر"
04:00 | 2021-09-15
15/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاش مايوه" شفاف كشف الكثير و"تايغر".. إطلالات الفنانة اللبنانية تشعل "انستغرام" (صور)
Lebanon 24
"كاش مايوه" شفاف كشف الكثير و"تايغر".. إطلالات الفنانة اللبنانية تشعل "انستغرام" (صور)
09:40 | 2021-09-15
15/09/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها الحمل والثور.. اليكم الابراج الاكثر حظًا في النصف الثاني من ايلول فهل أنت من بينها؟
Lebanon 24
بينها الحمل والثور.. اليكم الابراج الاكثر حظًا في النصف الثاني من ايلول فهل أنت من بينها؟
09:10 | 2021-09-15
15/09/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2021-09-16
وفاة شخص بين كل 500 أميركي بكورونا.. وصحيفة تكشف مفاجأة
02:00 | 2021-09-16
انهيار الخدمات الأساسية و"الجوع" يدفع اليمنيين للاحتجاج
01:30 | 2021-09-16
بعد أوامر بمغادرة منازلهم.. مئات الأفغان يتظاهرون ضد طالبان
01:00 | 2021-09-16
ماكرون يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى
00:30 | 2021-09-16
قتيلان وعشرات المصابين في زلزال جنوب غربي الصين (فيديو)
00:00 | 2021-09-16
خسرت 31 مليار يورو في لحظة.. فرنسا تتلقى "صفعة الغواصات"
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
16/09/2021 09:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
16/09/2021 09:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
16/09/2021 09:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact