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دومينيك راب من الخارجية إلى وزارة العدل

Lebanon 24
15-09-2021 | 12:30
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أعفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير خارجيته دومينيك راب من منصبه وكلفه بشغل حقيبة وزارة العدل نائبا لرئيس الوزراء، وعيّن ليز تروس وزيرة للخارجية.

وتروس هي أول امراة تتولى وزارة الخارجية في المملكة المتحدة، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التجارة.

كما أجرى جونسون تعديلات وزارية أقال بموجبها وزير التعليم غافين ويليامسون، ووزير العدل روبرت باكلاند، ووزير الإسكان روبرت جينريك، فيما حافظت وزيرة الداخلية بريتي باتل على منصبها.

ويأتي إعفاء راب من منصبه بعد أن واجه انتقادات شديدة الشهر الماضي لتأجيل عودته من عطلة في اليونان بعد سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان.

المصدر: روسيا اليوم
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