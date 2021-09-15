رئيس وزراء إسرائيل: قيام دولة فلسطينية سيكون خطأً فادحًا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن معارضته لقيام دولة فلسطينية مستقلة، في مخالفة لمبدء حل الدولتين المدعوم دوليًّا.وقال بينيت، في حوار مع القناة الـ11 الإسرائيلية أمس الأربعاء: "أعارض قيام دولة فلسطينية وأعتقد أن ذلك كان سيشكل خطأً فادحًا".وفسر رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفه هذا بالتحذير من خطر استيلاء "عناصر متطرفة" على هذه الدولة الفلسطينية المفترضة، على غرار ما حصل في قطاع غزة حيث وصلت حركة "حماس" إلى الحكم.وتابع بينيت أنه من غير المعقول إجراء أي اتصالات بينه والرئيس الفلسطيني محمود عباس طالما يصر الأخير على رفع دعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.وذكر بينيت أنه لم يمنع وزير الدفاع بيني غانتس من لقاء عباس لأن غانتس أصر على عقد هذا الإجتماع كضرورة أمنية.وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت نفسه اهتمامه بتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين، قائلًا إنه يرى في ذلك "مصلحة مشتركة لكلا الجانبين".