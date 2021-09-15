عربي-دولي

غوتيريش في "ورطة اللقاح": لا يمكنني أن أطالب الرؤساء بإثبات

Lebanon 24
15-09-2021 | 23:30
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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، على أنه لا يمكنه مطالبة زعماء العالم بإثبات أنهم تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن طالب مسؤولون في مدينة نيويورك بذلك قبل دخولهم إلى مقر الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يصل العشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، برفقة مئات الدبلوماسيين، إلى نيويورك الأسبوع المقبل، لحضور اجتماع سنوي رفيع المستوى في الأمم المتحدة.

وفي مراسلة رسمية، قال مسؤولو مدينة نيويورك للأمم المتحدة، إنه بموجب قواعدها "سيطلب من الأشخاص الذين يدخلون مباني الأمم المتحدة بغرض دخول قاعة الجمعية العامة، إظهار دليل على التطعيم من أجل الدخول إلى القاعة".

لكن غوتيريش قال في تصريحات إعلامية: "نحن كأمانة عامة لا نستطيع إخبار رئيس دولة إذا لم يتم تطعيمه، بأنه لا يمكنه دخول الأمم المتحدة".
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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