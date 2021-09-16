ماكرون يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قوات بلاده قتلت زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.وقال ماكرون في تغريدة عبر تويتر: "تم تحييد عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى من قبل القوات الفرنسية".وأضاف الرئيس الفرنسي "هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل"، حيث يأتي هذا بعد أكثر من عام بقليل على نجاح الجيش الفرنسي أيضا في قتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال.وصنفت فرنسا تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، كأبرز عدو لها في المنطقة في كانون الثاني 2020.وذاع صيت شخصية عدنان أبو وليد الصحراوي في عامي 2012 و2013، حيث كان حينها، أحد قادة "حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" التي كانت من بين المسيطرين على شمال مالي عام 2012. وقد كان قبل ذلك عضوا في جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المملكة المغربية.