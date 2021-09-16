بعد أوامر بمغادرة منازلهم.. مئات الأفغان يتظاهرون ضد طالبان

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، الثلاثاء، احتجاجا على أوامر صدرت لهم من حكومة طالبان بمغادرة منازلهم.وقالت شبكة "سي أن أن" إن الحكومة منحت سكان المنطقة ثلاثة أيام للمغادرة، من دون إبداء الأسباب، وفق بعض المتظاهرين.وقالت محتجة: "ليس لدي مكان آخر أذهب إليه"، مشيرة إلى أن جميع الأسر في المنطقة شيدت منازلها بالقليل من المال الذي كانت بحوزتها ولم تستطع الانتقال.وأفاد شهود عيان بأن عددا من المتظاهرات اللواتي حملن العلم الوطني الأفغاني الأحمر والأسود والأخضر تعرضن لمضايقات من قبل مسلحي الحركة أثناء الاحتجاج.وذكرت فرانس برس أن التظاهرة خرجت في حي "زارا فرقا" الذي يضم مساكن حكومية ويسكنه جنود سابقون في الجيش الأفغاني.وقال سكان للوكالة إن أكثر من 10 آلاف شخص يعيشون في الحي، العديد منهم أرامل أو زوجات جنود قتلوا أو أصيبوا في معارك ضد طالبان في السنوات الـ20 الماضية.وأبلغ ناشط مدني، يدعى محمد إبراهيم، "سي أن أن" بأنه تم توزيع أراضي المنطقة على موظفي الحكومة في ظل الحكومة السابقة، ومن المحتمل أن تكون هناك مخالفات وفساد في نقل الممتلكات، ما أدى إلى عمليات بيع غير قانونية، مشيرا إلى أن بعض الأسر تعيش في "زارا فرقا" منذ أكثر من 20 عاما.