انهيار الخدمات الأساسية و"الجوع" يدفع اليمنيين للاحتجاج

كتبت الحرة:





وكان مراسل الحرة، قد نقل عن شهود عيان، استخدام الشرطة للرصاص الحي في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة العديد من المتظاهرين.



بحسب الصحفي والناشط، قيس الشاعر، الذي شهد المظاهرات في مدينة عدن، فإن المظاهرات اندلعت أولا في المكلا في حضر موت وشبوة اللتين تسيطر عليهما قوات الحكومة اليمنية، ثم انعكست على مدينة عدن التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي.



ويعاني جنوب اليمن من حالة من الشلل بسبب صراع على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات. والطرفان حليفان شكليا ضمن التحالف الذي تقوده الرياض لمحاربة جماعة الحوثي المدعومة من إيران في شمال البلاد.



وقال الشاعر لموقع "الحرة": "حدث قطع للطرقات وإحراق للإطارات للتعبير عن الغضب، فيما كان هناك تحطيم سيارات في بعض الأماكن، فحدث ضرب (إطلاق) نار، من قوات المجلس الانتقالي من الحزام الأمني من أجل الحفاظ على الأمن".



المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، من جانبه أصر على وجود "عناصر مندسة" بين المحتجين، وقال: "نعم كانت هناك مظاهرات اليوم في عدن، وأي احتجاجات سليمة فنحن ندعمها وأعلنا ذلك بشكل واضح، لكن ما حدث أن هناك عناصر مندسة ليسوا من المتظاهرين وإنما استغلوا الاحتجاجات، وحاولت الاعتداء على البنك الأهلي في كريتر فحدث تبادل لإطلاق النار بينهم ومع القوات الأمنية المتواجدة هناك، ما أدى إلى مقتل شخص من هذه العناصر".



من جهته، أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني، متعب بازياد، في حديثه مع موقع "الحرة" أنباء سقوط قتيلين ضمن الاحتجاجات، لكنه أضاف "ليس لدي تفاصيل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك".



وقال: "أن "خروج المواطنين للتظاهر سلميا مكفول دستوريا. والحكومة تدرك الوضع المعيشي الصعب وتعمل على تخفيف وطأته على المواطنين في حدود الموارد المتاحة".



الجوع هو الدافع الرئيسي

يؤكد الشاعر في حديثه مع موقع "الحرة" أن المظاهرات لم تكن سياسية ضد موالين من أي من الطرفين (حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي)، ضد الآخر، وإنما "خرج الناس للاحتجاج على الوضع المعيشي المتردي والاقتصاد المنهار، الجوع هو ما دفع الناس للخروج إلى التظاهر".



يوضح أن "الوضع الاقتصادي متدهور، والعملة انهارت تماما، حتى أصبح سعر الدولار الواحد أكثر من 1100 ريال يمني، وهذا انعكس على كل أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، فضلا عن أزمة الكهرباء".



وعلى الرغم من ذلك فإن "بعض الفئات مثل العسكريين والقوات الأمنية لم يحصلوا على رواتبهم منذ خمسة أشهر، كما أن مرتبات الموظفين زهيدة جدا لا تكفي لتيسير الحياة. على سبيل المثال أنا مرتبي 40 ألف ريال يمني وهو ما يقابل حوالي 30 دولارا فقط".



من جانبه، يؤكد أيضا هيثم أن الاحتجاجات سببها تردي الخدمات "بدءا من تدهور العملة المحلية ومعالجة الفساد في البنك المركزي، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، ما أدى إلى توقف حقول آبار المياه الجوفية التي تعتمد على الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ما أدى إلىزيادة أسعار المواصلات وتأثر المواطنين بذلك، الكهرباء تنقطع لمدة 12 ساعة، وبالفعل الناس أصبحت لا تستطيع أن تتحمل خاصة في هذا الحر الشديد". في ظل انتشار الفقر، وانهيار الخدمات العامة، وسعر الصرف، وانقطاع الكهرباء لنحو 12 ساعة يوميا، استمرت التظاهرات لليوم الثالث على التوالي في عدة مدن يمنية تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي ليعبر المواطنون عن استيائهم.وكان مراسل الحرة، قد نقل عن شهود عيان، استخدام الشرطة للرصاص الحي في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة العديد من المتظاهرين.بحسب الصحفي والناشط، قيس الشاعر، الذي شهد المظاهرات في مدينة عدن، فإن المظاهرات اندلعت أولا في المكلا في حضر موت وشبوة اللتين تسيطر عليهما قوات الحكومة اليمنية، ثم انعكست على مدينة عدن التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي.ويعاني جنوب اليمن من حالة من الشلل بسبب صراع على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات. والطرفان حليفان شكليا ضمن التحالف الذي تقوده الرياض لمحاربة جماعة الحوثي المدعومة من إيران في شمال البلاد.وقال الشاعر لموقع "الحرة": "حدث قطع للطرقات وإحراق للإطارات للتعبير عن الغضب، فيما كان هناك تحطيم سيارات في بعض الأماكن، فحدث ضرب (إطلاق) نار، من قوات المجلس الانتقالي من الحزام الأمني من أجل الحفاظ على الأمن".المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، من جانبه أصر على وجود "عناصر مندسة" بين المحتجين، وقال: "نعم كانت هناك مظاهرات اليوم في عدن، وأي احتجاجات سليمة فنحن ندعمها وأعلنا ذلك بشكل واضح، لكن ما حدث أن هناك عناصر مندسة ليسوا من المتظاهرين وإنما استغلوا الاحتجاجات، وحاولت الاعتداء على البنك الأهلي في كريتر فحدث تبادل لإطلاق النار بينهم ومع القوات الأمنية المتواجدة هناك، ما أدى إلى مقتل شخص من هذه العناصر".من جهته، أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني، متعب بازياد، في حديثه مع موقع "الحرة" أنباء سقوط قتيلين ضمن الاحتجاجات، لكنه أضاف "ليس لدي تفاصيل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك".وقال: "أن "خروج المواطنين للتظاهر سلميا مكفول دستوريا. والحكومة تدرك الوضع المعيشي الصعب وتعمل على تخفيف وطأته على المواطنين في حدود الموارد المتاحة".الجوع هو الدافع الرئيسييؤكد الشاعر في حديثه مع موقع "الحرة" أن المظاهرات لم تكن سياسية ضد موالين من أي من الطرفين (حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي)، ضد الآخر، وإنما "خرج الناس للاحتجاج على الوضع المعيشي المتردي والاقتصاد المنهار، الجوع هو ما دفع الناس للخروج إلى التظاهر".يوضح أن "الوضع الاقتصادي متدهور، والعملة انهارت تماما، حتى أصبح سعر الدولار الواحد أكثر من 1100 ريال يمني، وهذا انعكس على كل أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، فضلا عن أزمة الكهرباء".وعلى الرغم من ذلك فإن "بعض الفئات مثل العسكريين والقوات الأمنية لم يحصلوا على رواتبهم منذ خمسة أشهر، كما أن مرتبات الموظفين زهيدة جدا لا تكفي لتيسير الحياة. على سبيل المثال أنا مرتبي 40 ألف ريال يمني وهو ما يقابل حوالي 30 دولارا فقط".من جانبه، يؤكد أيضا هيثم أن الاحتجاجات سببها تردي الخدمات "بدءا من تدهور العملة المحلية ومعالجة الفساد في البنك المركزي، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، ما أدى إلى توقف حقول آبار المياه الجوفية التي تعتمد على الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ما أدى إلىزيادة أسعار المواصلات وتأثر المواطنين بذلك، الكهرباء تنقطع لمدة 12 ساعة، وبالفعل الناس أصبحت لا تستطيع أن تتحمل خاصة في هذا الحر الشديد".

يعزو هيثم انهيار الخدمات إلى عدم عودة وزراء الحكومة الشرعية إلى عدن لتأدية أدوارهم، مضيفا "وزراء الانتقالي موجودين في عدن، بينما بقية الوزراء من الحكومة موجودين إما في الرياض أو مصر أو تركيا. الشعب يحتاج إلى من يتابع أموره وينجز مهامه".



في المقابل، اتهم بازياد "المجلس الانتقالي الجنوبي بعدم تمكين الحكومة من إدارة الشأن العام بعيدا عن التدخلات المخلة والمعرقلة لعمل مؤسسات الدولة، وعدم توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت إدارة الحكومة في وزارتي الدفاع والداخلية، ما أدى إلى شل يد الحكومة هناك".



وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى من أجل استقلال جنوب اليمن قد سيطر على عدن ومناطق أخرى في الجنوب قبل أن تتوسط السعودية في اتفاق لاقتسام السلطة من أجل التركيز على محاربة الحوثيين.



غير أن الصراع عطل الخدمات العامة إذ تنقطع الكهرباء كثيرا مما يؤثر على توزيع المياه وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية. وازداد البؤس بسبب البطالة والتضخم المتصاعد في بلد يعتمد معظم سكانه البالغ عددهم 29 مليون نسمة على المساعدات.



ويقول بازياد إن بلاده "تعيش ظروف حرب واستلاب لمؤسسات الدولة منذ انقلاب جماعة الحوثي في صنعاء"، مضيفا أن "الحكومة اليمنية لم تتخل عن التزاماتها تجاه شعبها في مواجهة الانقلاب وحشد الموقف الدولي لإدانته، كما تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتحسين الخدمات وتوفير الأمن في المحافظات المحررة. كما أنها لم تتخل عن مواطنيها تحت سطوة الانقلاب الحوثي من حيث تخفيف المعاناة الإنسانية وتنسيق الدعم الدولي في هذا الجانب".



توسع رقعة المظاهرات

يتوقع الشاعر أن تتوسع المظاهرات وقد يتحول الأمر إلى فوضى عارمة إذا لم يتم العمل على احتوائها، مشيرا إلى أنه "على الأرض نرى أن هناك مواجهة أمنية من قبل قوات المجلس الانتقالي في عدن من خلال انتشار غير مسبوق للآليات والقوات العسكرية والأمنية وعمليات تفتيش واستحداث حواجز أمنية".



انتشار الطواقم الأمنية في شوارع مديريات مدينة عدن، أكده أيضا مراسل الحرة، الذي أشار إلى إعلان حالة الطوارئ من قبل عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأربعاء.



لكن هيثم يشير إلى أن "استدعاء حالة الطوارئ جاء بناء على تمدد القوات الحوثية في اتجاه الجنوب بعد سيطرة الحوثيين على مناطق في شبوة وأيضا محاولتهم الدخول إلى أبين".



وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قد أخرج الحوثيين من عدن، عام 2015، لكنه أخفق في إخراجهم من العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بشمال اليمن وبلغت الحرب متعددة الأوجه حالة من الجمود.



وأدى الصراع إلى وضع تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.



من جانبه يؤكد بازياد أن الحكومة تتفهم احتجاجات اليمنيين وتعمل على تخفيف وطأة معاناتهم واحتواء المظاهرات "وهناك مؤشرات لتخفيف أزمة الكهرباء من خلال وصول شحنة وقود جديدة لعدن خلال أيام وتشغيل محطة الرئيس هادي التي تمون بالنفط الخام من شبوه".