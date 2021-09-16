على يديه دماء.. من هو رأس داعش القتيل في الصحراء الكبرى؟

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منذ سنوات ينشط تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وهو مسؤول عن غالبية الهجمات التي شهدتها منطقة المثلث الحدودي الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.



فهذا المثلث الحدودي هو الهدف المفضّل لجماعتين متطرفتين مسلّحتين تنشطان فيه هما "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى"، ما يسمى بـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.





فمن هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟

يعتبر هذا الرجل الذي صُفِّي قبل ساعات الزعيم التاريخي لتنظيم داعش في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.



ولد هذا الزعيم المتطرف في منطقةالصحراء الغربية، وانضم لاحقا إلى جبهة البوليساريو.



بعد قضاء بعض الوقت في الجزائر، شق طريقه إلى شمال مالي حيث أصبح شخصية مهمة ضمن المجموعة المعروفة باسم MUJAO التي سيطرت على مدينة غاو الشمالية الرئيسية عام 2012، بحسب ما أفادت بعض التقارير الفرنسية. ولا شك أن مقتل زعيم داعش، عدنان أبو وليد الصحراوي، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، يشكل ضربة قوية لهذا التنظيم الإرهابي.فمن هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟يعتبر هذا الرجل الذي صُفِّي قبل ساعات الزعيم التاريخي لتنظيم داعش في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.ولد هذا الزعيم المتطرف في منطقةالصحراء الغربية، وانضم لاحقا إلى جبهة البوليساريو.بعد قضاء بعض الوقت في الجزائر، شق طريقه إلى شمال مالي حيث أصبح شخصية مهمة ضمن المجموعة المعروفة باسم MUJAO التي سيطرت على مدينة غاو الشمالية الرئيسية عام 2012، بحسب ما أفادت بعض التقارير الفرنسية.

انفصال عن القاعدة والتحاق بداعش