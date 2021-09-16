معظم الأمريكيين يشعرون أن الديمقراطية في البلاد "مهددة"

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN بالتعاون مع شركة SSRS، أن 56% من الأمريكيين يشعرون أن الديمقراطية في البلاد تتعرض للتهديد.وبحسب الاستطلاع، يشعر جميع الأمريكيين تقريبا أن الديمقراطية في الولايات المتحدة تخضع اليوم للاختبار، حيث يقول 93٪ أن الديمقراطية إما تتعرض للهجوم (56٪) أو أنها تخضع للاختبار ولكن لا تتعرض للهجوم (37٪)، بينما نسبة ضئيلة تبلغ 6٪ تعتبر أن الديمقراطية الأمريكية ليست في خطر.وأظهر الاستطلاع أنه من المرجح أن يقول الجمهوريون أكثر من الديمقراطيين إن الديمقراطية تتعرض للهجوم، وهذا الرأي هو الأكثر انتشارا بين أولئك الذين يدعمون الرئيس السابق دونالد ترامب.إجمالا، يقول 75٪ من الجمهوريين إن الديمقراطية تتعرض للهجوم ، مقارنة بـ46٪ من الديمقراطيين. أما من بين الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، فإن أولئك الذين يقولون إن ترامب يجب أن يكون زعيم الحزب هم أكثر عرضة لرؤية الديمقراطية على أنها مهددة. 79٪ في تلك المجموعة مقابل 51٪ بين أولئك الذين يقولون إن ترامب لا ينبغي أن يكون زعيم الحزب الجمهوري.وحول الانتخابات المستقبلية، يقول 51٪ من جميع الأمريكيين أنه من المحتمل إلى حد ما على الأقل أن يتم الإعلان عن إلغاء الانتخابات في السنوات القليلة المقبلة من قبل المسؤولين لأن حزبهم خسر، بينما قال 49٪ أن ذلك غير مرجح.( CNN)