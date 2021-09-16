عربي-دولي

مسيّرة روسية جديدة تضرب هدفا أرضيا

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:00
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شاركت طائرة "فوربوست- آر" الروسية الجديدة المسيّرة لأول مرة في ضرب أهداف العدو المشترك في إطار المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب-2021"، بمنطقة كالينينغراد غربي البلاد.

( وكالات)
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