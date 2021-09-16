عربي-دولي

الصين تطلق نداء طارئا بعد زلزال سيتشوان

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:30
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين أطلقت نداء طارئا، اليوم الخميس، بعد زلزال بقوة 6.0 درجات ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد، وأسفر حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن مقر الإغاثة من الزلزال في سيتشوان قام بتنشيط نداء من المستوى الثاني، وهي ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ في الصين ذي المستويات الأربعة.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن مركز الزلزال كان عند خط عرض 29.2 درجة شمالا، وخط طول 105.34 درجة شرقا.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، في الساعة 4:33 صباحا (20:33 بتوقيت غرينتش مساء).

( رويترز)
المصدر: رويترز
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