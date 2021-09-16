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فاوتشي يحذر: "متحور متوحش" لكورونا في الطريق.. ماذا ينتظرنا؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 10:30
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حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من "متحور متوحش" لفيروس كورونا، قد يبدأ بالانتشار مستقبلا، بسرعة مخيفة.

وفي حديثه مع محطة "أم أس إن بي سي"، أشار فاوتشي إلى أن المتحور الجديد قد يجعل متحور "دلتا" يبدو ضعيفا بالمقارنة.

وشرح فاوتشي: "مع زيادة انتشار فيروس كورونا في المجتمع، سنحصل على ما يكفي من الطفرات الجديدة لتكوين متحور مختلف تماما عن تلك المتحورات التي نراها الآن".

وأكد فاوتشي أن هذا هو سبب أهمية التطعيم، فلقاحات "كوفيد-19" ستساعد في وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة.

وفي اب، أخبر العديد من العلماء مجلة "نيوزويك" أن هناك "متحور جهنمي لفيروس كورونا" يمكن أن يكون أسوأ من متحور دلتا، الذي يعد الأخطر حاليا بسبب سرعة انتشاره.

وقال إريك فيل، مدير علم الأمراض الجزيئية في مركز سيدارز سيناي الطبي: "لن أكون متفاجئا إذا ما ظهر متحور آخر يكون أكثر قابلية للانتقال من دلتا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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