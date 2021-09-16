برادر ورئيسي ضمن قائمة "التايمز" السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة

كشفت مجلة "التايمز" عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة، التي تضمنت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس الأميركي جو بايدن، ونائب رئيس حكومة طالبان عبد الغني برادر.وقسمت المجلة القائمة إلى لوائح متعددة، وقد جاء الأمير هاري، دوق ساسكس، وزوجته ميغان ماركل، ضمن قائمة أكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم، والتي ضمت أيضا المحامية وناشطة حقوق الإنسان الإيرانية نسرين ستوده، بالإضافة إلى المغنية الأميركية بريتني سبيرز، والناشطة الفلسطينية منى الكرد، وشقيقها محمد الكرد، من بين شخصيات أخرى.أما قائمة قادة العالم فتصدرتها الدكتورة نجوزي إن أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، تلاها الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الصيني شين جين بينغ، والنائبة الأميركية الجمهورية ليز تشيني، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأتى في آخر القائمة نائب رئيس حكومة طالبان عبد الغني برادر.وتصدر قائمة المبتكرين رائد الأعمال الأميركي من أصل تايواني جين-سون هوانغ، وتلاه المخترع ومؤسس ومالك شركة الفضاء "إكس سبيس" الأميركي إيلون ماسك.