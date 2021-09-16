عربي-دولي

مندوب إيران لدى المنظمات الدولية: على الوكالة الذرية تجنب التسييس

Lebanon 24
16-09-2021 | 14:30
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قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا إن طهران واصلت تعاملها البناء مع وكالة الطاقة وأجابت على أسئلتها حول بعض الموضوعات، لكن الوكالة أضرت بمصداقيتها باعتمادها نهجا غير بناء.

وأضاف مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي:" منشأ التلوث النووي في إحدى منشآتنا غير واضح بالنسبة لنا، ووضحنا ذلك للوكالة في إجابة مكتوبة أرسلناها في مايو الماضي، ونستغرب من إعلان الوكالة أنها لم تتلق اي توضيح من ايران بهذا الشأن".

وتابع المندوب قائلاً: "كل ما اقتربنا من إغلاق أحد الملفات العالقة بيننا، تقوم الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) بطرح موضوع جديد لندخل في دوامة لا نهاية لها، وهذا نهج خاطئ تتبعه الوكالة و يتعارض مع معاييرها الحرفية".

ولفت إلى أن المشاركة الفاعلة و البناءة تحتاج أجواء إيجابية والابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة و تضخيم الامور.

وأضاف المندوب الإيراني أن "تصريحات إسرائيل عن منع الانتشار النووي تشبه تصريحات رجال العصابات عن مكافحة الجريمة المنظمة"، وسأل: "كيف يمكن أن ننظر إلى كيان لم يلتزم بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، الضمانات المتعلقة بها، كمناصر لعدم الانتشار النووي؟".

وأكد المندوب أن الوكالة يجب أن تتخذ موقفا شفافا من عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة الحد من الانتشار النووي وعدم قبولها الإشراف الدولي على منشآتها النووية.

كذلك، فقد دعا المندوب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "تجنب التسييس واللامهنية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني".
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