مسؤول إسرائيلي متقاعد: كثفنا أنشطتنا في البحر الأحمر لمواجهة إيران

قال قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد مؤخرا، إيلي شارفيت، إن البحرية الإسرائيلية كثفت أنشطتها بالبحر الأحمر بشكل كبير لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي.ووصف شارفيت، الأنشطة الإيرانية في أعالي البحار بأنها مصدر قلق إسرائيلي كبير، وقال إن "البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب حيثما كان ذلك ضروريا لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد".وأضاف شارفيت في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" بعد أيام من انتهاء ولايته التي استمرت 5 سنوات: " إسرائيل ستحمي حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم... هذا لا يتعلق بالبعد عن البلاد".وكان شارفيت خلال فترة ولايته أشرف على قوة صغيرة ولكنها مجهزة تجهيزا كبيرا مسؤولة عن حماية ساحل البحر المتوسط لإسرائيل وكذلك البحر الأحمر.وتتمثل إحدى أهم مسؤوليات البحرية الإسرائيلية في حماية منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، والتي توفر الآن حوالي 75 بالمئة من كهرباء إسرائيل.