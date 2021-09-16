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عربي-دولي
فرنسا.. إيقاف 3000 موظف من القطاع الصحي عن العمل لعدم تلقيحهم
Lebanon 24
16-09-2021
|
15:15
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كشف وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن إيقاف نحو 3000 عامل وموظف في القطاع الطبي عن العمل لعدم حصولهم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال فيران في حوار خاص لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "بالأمس، تم إيقاف نحو 3000 موظف في مرافق الرعاية الصحية والاجتماعية الذين لم يدخلوا بعد في دورة التطعيم".
ودخل قانون إلزامية التطعيم لعمال الرعاية الصحية في فرنسا حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، وذلك بعد شهرين من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعميمًا بشأنه وصادق عليه لاحقا مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري.
وبحسب الوزير، يعمل في القطاع الصحي نحو 2.7 مليون موظف، تم أمس إيقاف نحو 3000 موظف بالمؤسسات الصحية والطبية الاجتماعية الذين لم يحصلوا على التطعيم.
وشدّد الوزير على أن "عددًا كبيرًا" من هؤلاء الثلاثة آلاف معلّق بشكل "مؤقت فقط".
وأشار فيران إلى أنه "تم أمس ضمان استمرارية الرعاية وأمنها وجودتها في جميع المستشفيات والمرافق الطبية والاجتماعية" على الرغم من تأثر عدد قليل من الخدمات، معظمها تقنية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو خدمات تصوير الأوعية التاجية، لبضع ساعات".
ودعا الوزير المواطنين إلى الانتباه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن 49 مليونا و850 مواطنا تلقّوا اللقاح حتى هذه اللحظة، أي ما يعادل 9 مواطنين من بين 10 تم تطعيمهم.
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