الاتحاد الأوروبي: لم يتم إبلاغنا بتأسيس تحالف "أوكوس"





قال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، بيتر ستانو، أنه على اتصال مع الشركاء لمعرفة المزيد حول هذا التحالف.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل شراكة دفاعية أمنية جديدة باسم "AUKUS". أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لم يتم إبلاغه بشأن التحالف الأمني الجديد الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا.قال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، بيتر ستانو، أنه على اتصال مع الشركاء لمعرفة المزيد حول هذا التحالف.

وستكون المبادرة الأولى للتحالف هي إنشاء غواصات نووية للبحرية الأسترالية، التي تراجعت عن اتفاق مع فرنسا للحصول على 66 مليار دولار من الغواصات غير النووية.

وقال ستانو: "في هذه المرحلة، يمكنني الإبلاغ عن عدم إبلاغنا بهذا التحالف، فنحن على اتصال بالشركاء لمعرفة المزيد عن هذه المبادرة".

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف سابقا أن الكرملين يدرس بعناية المعلومات حول تحالف أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، من أجل تحديد موقفه، ومن الضروري فهم أهداف وغايات التحالف، بينما هناك القليل من المعلومات.